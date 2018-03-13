حملة مكبرة فى البحيرة وضبط أسماك فاسدة

13 مارس 2018 - 11:53 ص

وجهت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت عن ضبط "تامر م ك" صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، بقرية دسونس الحلفاية مركز أبوحمص، لحيازته 860 كيلو أسماك هارينج مجمدة منتهية الصلاحية.

وضبط "عمر.م.ا" المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بندر دمنهور، لقيامه بتجميع 900 كيلو دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "محمود ع م" صاحب مصنع سمن "بدون ترخيص" بمدينة المحمودية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط 515 كيلو سمن وزبدة فلاحى غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية، تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.