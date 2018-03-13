تأجيل محاكمة منصور أبو جبل بتهمة التجمهر

13 مارس 2018 - 11:55 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل خامس جلسات محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، لـ 17 مارس لاستكمال المرافعة.

استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين السادس والرابع والحادى عشر

وقال الدفاع إن المتهمين مقدمون للمحاكمة عن تهمة الامتناع عن العمل يوم 12 فبراير رغم أن موكله السادس كان فى أول يوم عمل بعد عودته من إجازته.