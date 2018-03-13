» الصور الأولى لموقع استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

13 مارس 2018 - 11:58 ص

تناولت وسائل الإعلام العربية والأجنبية خبر استهداف موكب رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامى الحمدالله الذي وقع منذ قليل باهتمام بالغ.

ونشرت وكالة معا الفلسطينية صورا للحظة الانفجار الذي وقع بعد مرور موكب رئيس الوزراء بحوالى 200 متر إلى قطاع غزة، كما أوضحت أن 7 أشخاص من صفوف رجال الشرطة والأمن المرافقين للموكب أصيبوا فى الانفجار، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

من جانبه طالب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله، فى مؤتمر صحفى عقده بعد نجاته من محاولة اغتيال فى قطاع غزه، بإنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة فورا، قائلا ما حدث اليوم لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة عملنا فى خدمة قطاع غزة .

وأضاف الحمد الله، أقول لحركة حماس إن المؤامرة كبيرة لفصل غزة عن الضفة والقدس.

من جهته أعلن مسئول فلسطينى، أن رئيس الوزراء قطع زيارته لغزة بعد الانفجار.

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