نسبة التصويت فى الرئاسية لن تزيد على 50%

عمرو محمد
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون حقيقية لعدم وجود منافسين حقيقيين.
وأضاف في حوار أجرته معه "المصريون"، قائلًا: "نحن أمام استفتاء علي الرئيس وليس انتخابات، وبالتالي التحدي بالنسبة للرئيس هو نسبة المصوتين في الانتخابات الرئاسية من حيث "الكم"، ولكن أعتقد أن نسبة التصويت لن تكون أكثر من 50%".
معللاً ذلك بقوله: "المواطن عندما يذهب للانتخابات يريد أن يرى منافسة لكي يختار بين أحد المرشحين، ولكن الآن هو استفتاء رسمي لشعبية "السيسى".
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