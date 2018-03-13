نسبة التصويت فى الرئاسية لن تزيد على 50%

13 مارس 2018 - 12:11 م

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون حقيقية لعدم وجود منافسين حقيقيين.

وأضاف في حوار أجرته معه "المصريون"، قائلًا: "نحن أمام استفتاء علي الرئيس وليس انتخابات، وبالتالي التحدي بالنسبة للرئيس هو نسبة المصوتين في الانتخابات الرئاسية من حيث "الكم"، ولكن أعتقد أن نسبة التصويت لن تكون أكثر من 50%".

معللاً ذلك بقوله: "المواطن عندما يذهب للانتخابات يريد أن يرى منافسة لكي يختار بين أحد المرشحين، ولكن الآن هو استفتاء رسمي لشعبية "السيسى".



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