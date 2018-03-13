  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
عبدالله السعيد

الأهلي يرد على تجديد "السعيد" لـ"الزمالك"

عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية

مفاجأة بالصورة.. عبد الله السعيد يوقع لـ"الزمالك"

صورة الخبر

العقل المدبر وراء صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر

نافعة: سقطة مهنية وأخلاقية للأهرام

نافعة: الفساد والاستبداد هما عنوان الخراب

أرشيفية

بث مجاني وسكة حديد وجودو..مغازلات إسرائيلة للعرب

لا

نسبة التصويت فى الرئاسية لن تزيد على 50%

كوبر

بالأسماء.. "كوبر" يعلن قائمة المنتخب

ه

إسرائيل لها حق استحقاقى فى فلسطين وسعيد بزيارتها

عزام والظواهري وبن لادن

اغتياله كان سببًا في استهداف القاعدة لمصر.. أصل القصة؟

رئيس وزراء الفلسطيني

حماس وراء محاولة اغتيال "الحمد الله"

بالفيديو.."إبراهيم":

نسبة التصويت فى الرئاسية لن تزيد على 50%

آخر الأخبار

لا
لا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

رسائل للرئيس السيسى قبل الإنتخابات الرئاسية (1)

#

بوتين يفاجئ إحدى مشجعاته بـ "قبلة"

#

الهدف وراء الحملة الانتخابية الضخمة لـ"السيسي"

#

توفير فرص عمل لدارسي محو الأمية بكفر الشيخ

السيسي

هاآرتس

صفقة الغاز الإسرائيلي

مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية

هونلاين

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون حقيقية لعدم وجود منافسين حقيقيين.

وأضاف في حوار أجرته معه "المصريون"، قائلًا: "نحن أمام استفتاء علي الرئيس وليس انتخابات، وبالتالي التحدي بالنسبة للرئيس هو نسبة المصوتين في الانتخابات الرئاسية من حيث "الكم"، ولكن أعتقد أن نسبة التصويت لن تكون أكثر من 50%".

معللاً ذلك بقوله: "المواطن عندما يذهب للانتخابات يريد أن يرى منافسة لكي يختار بين أحد المرشحين، ولكن الآن هو استفتاء رسمي لشعبية "السيسى".

شاهد الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "العدل" يتدخل في أزمة "السعيد" برسالة تحذيرية
» دينا الشربينى تعترف: "أغنية عمرو دياب معمولة علشانى"
» بالصور.. "الأرثوذكس" يستلمون كنيسة جديدة في إنجلترا
» تفاصيل مأساوية لجريمة قتل عامل على يد صديقه
» شاهد.. كيف احتفلت مصرية بطلاقها
» "السعيد" يشعل الصراع بين الأهلى والزمالك
» بالفيديو.. هدف "صلاح" يحصد جائزة الأفضل في فبراير
» ضبط سيدة تمارس الرذيلة بـ10 آلاف فى الساعة
» رأيت جزارا يقطع رأس الذبائح بالفأس
» الصور الأولى لموقع استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني
» حمام يرقص علي مافيش صاحب يتصاحب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة