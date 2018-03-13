بث مجاني وسكة حديد وجودو..مغازلات إسرائيلة للعرب

13 مارس 2018 - 12:35 م

انتشرت في الأونة الأخيرة دعوات إسرائيلية لمغازلة الجمهور العربي ، والتي جاءت في إعلان سلطة الاحتلال عن بث مجاني لمونديال 2018 لدول الجوار ، بالإضافة إلي شروعها في تنفيذ الإجراءات العملية لتدشين خط السكك الحديدية، بهدف ربط دول الخليج والأردن بالموانئ الإسرائيلية.

بث المونديال:

حصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى، وزفّت بشرى سارة لعشاق الرياضة ومباريات كأس العالم هذا الصيف.

وأضافت على صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للمرة الأولى منذ قيام دولة إسرائيل تحصل علي بث وقائع مباريات كأس العالم بالصورة والتحليل بالعربية.

وأشارت إلى أنه يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة من إسرائيل، في الأردن، ولبنان، ومصر، وفي الضفة الغربية من متابعة مباريات المونديال مجانا ، على قناة "مكان" الفضائية الإسرائيلية، التي ستبث معظم مباريات كأس العالم عبر الأقمار الاصطناعية.

وقد اقتنت هيئة البث حقوق بث المباريات من روسيا هذا الصيف، كما سيتمكن المهتمون من دول الجوار بمواكبة تحليلات طاقم الإعلاميين العرب باللغة العربية خلال البث.

كانت سلطات الاحتلال قد حاولت الحصول علي البث في مونديال 2010، بجنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة" صاحبة الحق الحصري في بث المونديال بالعربية في الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.

خط السكة الحديد:

شرعت إسرائيل في تنفيذ الإجراءات العملية لتدشين خط السكك الحديدية، الذي يهدف لربط دول الخليج والأردن بالموانئ الإسرائيلية، بتضمين 4.5 مليون دولار بموازنة 2019 لوضع المخطط الهندسي لهذا الخط الحديدي، ما يحولها إلى مركز نقل إقليمي ويعزز الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جدا.

وتسعي أيضًا إسرائيل على أرض الواقع، في التفكير بمد خطوط مواصلات برية بين فلسطين المحتلة والبلدان المجاورة.

الخط أطلقوا عليه اسم "خط السلام"، والذى سيصل فلسطين المحتلة مرورًا بالأردن ببعض دول الخليج.

ووفق الخطة الإسرائيلية، ستقوم الأردن بتشييد الجزء الخاص به في امتداد الخط، بعدها ستتجه الخطوط إلى دول الخليج وعلي رأسها الإمارات.

ويبلغ طول السكك الحديدية داخل الأراضي المحتلة 15 كلم، في حين يتضمن المشروع الذي يعتبر ممر عبور إقليمي، لنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط عبر البحر الأبيض المتوسط، إنشاء منظومة من الجسور والأنفاق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إن الخطة ستبدأ بإنشاء محطة لسكة الحديد في مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، ينطلق منها خط عبر جسر الشيخ حسين على الحدود الأردنية، ومن هناك إلى مدينة إربد شمالاً ومن ثم إلى دول الخليج العربي والعراق".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستقوم ببناء معبر تجاري في منطقة الجليل، مخصص لاستقبال البضائع التي تصدرها الدول الخليجية والعراق، إلى العالم الخارجي عبر الموانئ الإسرائيلية.

كما أكدت الصحيفة أن إسرائيل ستصبح بفضل هذا المشروع مركزًا إقليميًا للنقل البحري، الذي سيساهم في تقوية الاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أن هذا المشروع سيتم بالشراكة مع الحكومة الأمريكية وهيئات دولية أخرى.

المرحلة التالية وفقًا للخطة الإسرائيلية، هى قيام الأردن بتشييد الجزء الخاص به في امتداد الخط، بعدها ستتوجه الخطوط إلى السعودية والإمارات".

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أكد أن المسئولين في الأردن والكيان الإسرائيلي تحدثوا عن سكة الحديد قبل ثلاث سنوات، وناقشوها مجددًا في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه حسب وثيقة صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، تعتبر الأردن مركز رئيسي وإسرائيل جسر برى.

وأوضح عايش أنه وفقًا للوثيقة الإسرائيلية الخاصة بالمشروع، فإن السكة سيدعم الاقتصاد الأردني المنهك، وسيربط إسرائيل بالمنطقة لمواجهة إيران والمحور الشيعي.

وأشارت الوثيقة إلي أن خط سكة الحديد سيشكل عامل ضغط على الدول العربية لاسيّما العراق، باعتبار أن الأخير يعتمد في استيراد الكثير من البضائع عن طريق الأردن، بالتالي فإن الخط المذكور الذي سيكون مفتاحه بيد تل أبيب، سيهدد الأمن الاقتصادي العراقي.

9 إسرائيليات في بطولة الجودو:

في استضافة المغرب للبطولة العالمية للجودو ، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، المعروف باسم "هتيكفا"، خلال مراسم منح الميدالية الذهبية للرياضية "تمناع نلسون ليفي" ، في وزن حتى سبعة وخمسون كيلوغراما، والميدالية البرونزية للرياضية "غيفين بريمو" للوزن حتى ثمانية وأربعون كيلوغراما، وذلك في مدينة أكادير جنوب العاصمة المغربية الرباط، والتي تستضيف بطولة العالم للجودو.

وأثار مشاركة الوفد الإسرائيلي في منافسات البطولة موجة من السخط والاستياء في الشارع المغربي.

وأدان الكثير من المدونين والكتاب رفع العلم الإسرائيلي في بطولة تحتضنها دولة عربية.

و يبدو أن المغرب الذي يستعد لإيداع ملف ترشيحه لاحتضان مونديال 2026 ويسعى حاليا لحشد التأييد لملفه، لا يريد أن يؤثر أي قرار على مسار ملف المونديال الذي لطالما عانده الحظ في استضافته.

وشارك في بطولة العالم للجودو التي انطلقت الجمعة الماضي 241 لاعبا يمثلون 38 دولة، من بينهم تسعة لاعبات من إسرائيل.