أول فيديو لـ«السعيد» بعد تجديده للأهلي

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المصريون

الاهلى

السعيد

عبد الله

حصل موقع «المصريون» على أول فيديو للنجم عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، أثناء توجه لمقر اتحاد الكرة لتوثيق عقده، بعد تجديده رسميا للقلعة الحمراء، لمدة 3 مواسم، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وتوجه "السعيد"، إلى مقر اتحاد الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ من أجل توثيق عقده بالجبلاية.

وجاء ذلك عقب اجتماعين الأول مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة والثاني مع محمود الخطيب، رئيس النادي بحضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، وعبد العزيز عبد الشافي، عضو لجنة الكرة، وحسام غالي قائد الفريق.

وكان السعيد قد حضر في جلسة اليوم جمعت تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب، بجانب عبدالعزيز عبدالشافي وحسام غالي من أجل مناقشة أزمة تجديد اللاعب.

وأثار اللاعب، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي كان سينتهي في الصيف المقبل، بل تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك.


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