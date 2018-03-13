ذهبت للسباحة ولم تعد

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السعودية

تبوك

سباحة

تلقت شرطة منطقة تبوك الواقعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية بلاغا من أسرة مواطنة أفاد باختفاء فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أثناء السباحة.

ووفقا للبلاغ الذي كشفت عنه شرطة تبوك اليوم الثلاثاء، خرجت الفتاة للسباحة في منطقة "حصيات الأشهب" غير المخصصة للسباحة، قبل أن تختفي في حدود الساعة السادسة والنصف مساء أمس الإثنين.

وما تزال محاولات الشرطة للبحث عن الفتاة جارية في محيط المنطقة التي ظهرت فيها للمرة الأخيرة، حتى الآن.


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