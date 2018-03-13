بالصور..«أبوتريكة» يتجاهل الرد على الإخوان

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مصر

الإخوان

تجاهل

ابوتريكة

استقبل نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، مئات التهاني من لاعبي كرة القدم وإعلاميين وصحفيين، بعد إعلانه العودة إلى مصر قريبًا.

وفيما حرص «أبوتريكة» على الرد على معظم المهنئين له عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تجاهل الرد على إعلاميين يعملون بقنوات محسوبة على الإخوان، وعلى رأسهم الإعلامي محمد ناصر والإعلامي أسامة جاويش.

حيث قال "ناصر" في تهنئته لـ"تريكة" :« ترجع بالسلامة .. هتنور مصر كلها»، بينما قال "جاويش" :« ترجع بلدك بالسلامة وتنور مصر يا تريكة»، ولكن لم يرد نجم الأهلي السابق على تهنئتهم على الرغم من حرصه على الرد على العشرات من المهنئين.

ويأتي إعلان "أبوتريكة" بعودته لمصر بعد أن أوصت نيابة محكمة النقض أمس، بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات، بإدراج محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل على قوائم الإرهاب، بتهمة تمويل جماعات محظورة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا يوم 12 من يناير 2017، بإدارج اسم أبو تريكة ضمن 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعون جميعًا بجلسة 18 أبريل 2018 كقضية واحدة سيصدر فيها حكم واحد، نظرًا لتعلقها جميعًا بقرار واحد.

وبناءً على ذلك، فإن في حالة قبول طعن واحد من الطعون المقدمة، ستقضي المحكمة بإلغاء قرار الإدراج،  ليترتب عليه إسناد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.

وتنص المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، ترتب عدة آثار على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، أبرزها المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة.





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