مد أجل الحكم على 7 متهمين بتصنيع المفرقعات بالمعادي لجلسة الغد

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جنايات القاهرة

مفرقعات

تصنيع

مد الحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، مد أجل الحكم على المتهمين بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى، لجلسة الغد.

والمتهمون في القضية والتي تحمل رقم 5228 لسنة2014، كل من : عبد التواب على حسين، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وعبد الرحمن سيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكذبون السلم العام، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة.



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