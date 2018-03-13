مناورات عسكرية بين مصر وفرنسا في البحر الأحمر

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جانب من التدريبات
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أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي اليوم، الثلاثاء، تنفيذ مناورات بحرية مشتركة مع فرنسا بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، هي الثانية من نوعها بين البلدين خلال شهر.

وقال "الرفاعي"، في بيان له، "تشارك في المناورة حاملة المروحيات المصرية طراز "ميسترال"، وعدد من الفرقاطات ولانشات الصواريخ، إضافة إلى وحدات بحرية فرنسية ممثلة في حاملة المروحيات طراز "ميسترال"، وعدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن المناورات تستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر، من دون الإشارة إلى موعد انطلاق المناورات.

وتابع الرفاعي: "يشمل التدريب تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية، والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري".

وذكر البيان أن أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، شهد أحد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي.

وفي 9 فبراير الماضي، أعلنت مصر انطلاق خطة المجابهة الشاملة لتطهير البلاد من الإرهاب بعدة مناطق لا سيما سيناء، شمال شرقي البلاد، قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الاستقرار إلى سيناء.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية-الفرنسية، عقب تولي الرئيس السيسي السلطة في يونيو 2014؛ حيث باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وخلال السنوات الماضية، أجرت مصر عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع فرنسا، آخرها في فبراير الماضي، بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحر الأحمر، تحت عنوان "كليوباترا 2018".



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