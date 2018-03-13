» مفاجأة.. «السعيد» مهدد بالإيقاف بعد توقيعه للأهلي

بات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مهددًا بالإيقاف من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب توقيعه لناديين، خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعدما اعترف اللاعب بتوقيعه لنادي الزمالك أثناء الجلسة التي جمعته بمحمود الخطيب وترك آل الشيخ، والتي شهدت تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأبدى اللاعب، ندمه على ما فعله من التوقيع لنادي الزمالك ورغبته في البقاء مع الأهلي بعد التوصل لاتفاق مالي يرضي الطرفين.

جاء ذلك عقب اجتماعين الأول مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة والثاني مع محمود الخطيب، رئيس النادي بحضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، وعبد العزيز عبد الشافي، عضو لجنة الكرة، وحسام غالي قائد الفريق.

وأثار اللاعب، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي كان سينتهي في الصيف المقبل، بل تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير الحمراء.