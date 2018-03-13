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رامي جان

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لاستشعارها الحرج..

أمن الدولة تحيل قضية متهمي «مسيرة الدفوف» إلى المحكمة

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شاهد بالصور..مسيرة الدفوف النوبية تطالب بحق العودة
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

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أسوان

أمن الدولة

النوبة

مسيرة الدفوف

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فى أسوان، إحالة قضية متهمي «مسيرة الدفوف» إلى المستشار رئيس محكمة أسوان للتصرف فى الدعوى، لاستشعار المحكمة الحرج، كانت المحكمة حددت فى 27 فبراير الماضى جلسة النطق بالحكم، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2017، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 24 من المشاركين فى مسيرة نوبية على كورنيش أسوان، في مسيرة بالدفوف في يوم أطلقوا عليه يوم «التجمع النوبي»، مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية والعودة إلى قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، حيث قررت النيابة إحالة المتهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بعد توجيه تهم التحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.



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