  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

عمرو أديب

عبدالله السعيد يضع عمرو أديب في ورطة

ابوالفتوح

محاميه: حياة «أبوالفتوح» في خطر

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

أرشيفية

إصدار قوانين جديدة لحجب الموقع غير مفيد حاليًا

قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل

الجيش الأمريكي يعترض على قرارات «ترامب»

محمد أبوتريكة

بالصور..«أبوتريكة» يتجاهل الرد على الإخوان

السياحة الروسية

استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا 11 أبريل

دونالد ترامب

ترامب يعلن عن «صفقة القرن» من القاهرة

السعيد وعبد الحفيظ

رسميًا.. «السعيد» يجدد للأهلي 3 سنوات

أول رد من «حماس» على تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين

عرب وعالم

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 7 أشخاص فى تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين

#

ليبيون أصدروا أصواتًا خارجة ردًا على هذا الخبر بمصر

#

متهمة بالاعتداء الجنسي تتولى منصبا مهما

#

"عمار علي حسن" يرد على تصريحات "مرتضى" بمعاقبته

حماس

تفجير

هنية

رامى الحمد الله

رئيس وزراء فلسطين

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إدانته استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، صباح اليوم في قطاع غزة.

وقال "هنية"، في تصريح صحفي صادر عن مكتبه بمدينة غزة: "ما تعرض له موكب رئيس الوزراء حدث يستهدفنا جميعا، ويجب أن يزيدنا إصراراً وتمسكاً بخيار المصالحة"، وفق وكالة "الأناضول".

وأكد أن حركته "تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير".

وجاء في التصريح أن هنية تواصل مع الوفد الأمني المصري بغزة "في إطار متابعته للتطورات الأخيرة".

وطالب هنية حركة فتح، بـ"عدم التسرع في اتهام حركته بالمسؤولية عن الحادث".

وقال: " إن رامي الحمد الله بجانب كونه رئيس الوزراء، فهو ضيف على أهله وإخوانه في غزة العزة الحريصة والأمينة على دم كل فلسطيني".

كما ثمّن هنية قرار الوفد المصري المتواجد بغزة، المتمثل بـ"استمرار جهوده على طريق تحقيق المصالحة وتذليل الصعاب التي تعترضها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوفد الأمني المصري، الذي يترأسه اللواء سامح نبيل، ويضم القنصل العام المصري لدى السلطة الفلسطينية، خالد سامي، " مكوثه بغزة ومواصلة الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة".

وصباح اليوم، تعرّض موكب "الحمد الله" والوفد المرافق له برئاسة ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، إلى قطاع غزة، لتفجير مجهول المصدر، لم يتسبب بوقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي قال الحمد الله، إنه تسبب في إصابة ست أشخاص، يتلقون حاليا العلاج في أحد مشافي مدينة رام الله.

وحملت الرئاسة الفلسطينية وحركة "فتح"، حماس المسؤولية عن الهجوم، وشنت عبر بعض وسائل الإعلام التابعة لها حملة ضد الحركة.

من جانبها أدانت حركة حماس الهجوم، مستنكرة في ذات الوقت اتهام الرئاسة لها بالمسؤولية عنه.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، قد قالت على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، أن أجهزتها الأمنية تُحقق في أسباب الانفجار.

وغادر "الحمد الله" قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيريز)، بعد أقل من ساعتين على وصوله.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك
» حبس "جابر عصفور" سنة وغرامة 10 آلاف
» محمد صلاح ينعي سمير زاهر
» الزمالك يعلن انسحابه من البطولة العربية
» هذا هو سبب الصورة المشوهة لموقف الإسلام من المرأة
» بالفيديو.. أول تعليق من «السعيد» على تجديده للأهلي
» حبس 121 متهمًا 15 يومًا في قضية الاتجار بالبشر
» مفاجأة.. «السعيد» مهدد بالإيقاف بعد توقيعه للأهلي
» فيديو.. الاعتداء على شاب وسرقته في الطريق العام
» كيف استقبل «هنيدي» عودة «أبوتريكة» إلى مصر؟
» بالفيديو.. رسالة كريستيانو رونالدو للشعب السوري

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة