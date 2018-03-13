» بالفيديو.. أول تعليق من «السعيد» على تجديده للأهلي

13 مارس 2018 - 06:39 م

علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، علي تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن رغبته من البداية كانت البقاء مع القلعة الحمراء.

وصرح «السعيد» في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «الحمد لله جددت تعاقدي مع الأهلي لمدة عامين، وهذه كانت رغبتي من البداية».

وأتم: "ظروف خارجة عن إرادتي تسببت في تأخير التجديد للأهلي ولكن الموضوع انتهي والحمد لله أنا حاليًا موجود في الاهلي"، متمنيًا استكمال مشوار البطولات والانجازات مع الأحمر واسعاد الجمهور.

وأثار اللاعب، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي كان سينتهي في الصيف المقبل، بل تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك.