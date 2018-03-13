» هذا هو سبب الصورة المشوهة لموقف الإسلام من المرأة

13 مارس 2018 - 06:52 م

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المرأة أثبتت نجاحها في تولي المسؤوليات والمناصب القيادية، مشددًا على أن "الأزهر يدعم دور المرأة في البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، ودائمًا ما يطالب بتمكينها، واحترام حقوقها، إيمانًا منه بأهمية دورها وفضلها في النهوض بالمجتمعات".

وخلال استقباله وفدًا من السيدات الأمريكيات وأبرز الشخصيات المؤثرة بولاية كاليفورنيا، أوضح الطيب أن "موقف الأزهر نابع من الإسلام الذي كرم المرأة وسبق الجميع في منحها حقوقها بما فيها حق التملك والذمة المالية المستقلة وحق التعليمـ وغيرها من الحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة في الوقت الذي كانت فيه الحضارات والفلسفات المعاصرة لظهور الإسلام تعتبر المرأة تابعة للرجل ولا تمتلك أي حقوق مستقلة".

وأشار إلى أن "الصورة المشوهة المقدمة في الغرب والعالم عن الإسلام وموقفه من المرأة مبنية على عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة قديمة رفضها الإسلام ودعا إلى القضاء عليها".

من جهتهن، عبرت عضوات الوفد الأمريكي عن إعجابهن الشديد بموقف شيخ الأزهر من المرأة وبتقديمه صحيح الدين الإسلامي الذي يكرم المرأة ويمنحها جميع حقوقها، على العكس مما يقدم إلى العالم من أن الإسلام يضطهد المرأة ويقلل من دورها ومكانتها في المجتمع.

وأكدن أن ما يقوم به شيخ الأزهر يجب أن يكون نموذجًا ومثالًا يحتذى به في العالم.