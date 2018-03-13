بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى

أعلنت اللجنة المشرفة على إدارة الشئون المالية لنادي الزمالك برئاسة اللواء إسماعيل الفار، عن رفع الحجز تمامًا عن حسابات النادي الأبيض وفقاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 مارس 2018.

اللجنة كانت قد أعلنت في أول بيان لها عن وجود مبلغ 107 ملايين و519 ألف جنيه مصريًا، لكن بعد سداد بعض المُستحقات المُتأخرة على نادي الزمالك انخفض رصيد النادي إلى 63 مليون جنيه مصري و24 ألف جنيه.

ولم يتأثر رصيد نادي الزمالك بالدولار الأمريكي حيث ظل على مليون وستمائة وتسعة عشر ألف دولار، ومبلغ 1355 يورو، وشيكات تحت التحصيل بقيمة 9 ملايين و20 ألف جنيه.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد هاجم وزير الشباب والرياضة واتهمه بتعطيل صفقة القرن التي أعلن عنها مسبقاً والتي كشف عن أنها كانت ستُعلن بانتقال أحمد فتحي وعبد الله السعيد إلى الزمالك، لكن قرار التحفظ على أموال النادي حال دون إتمام الصفقة.





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