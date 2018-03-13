عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»

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الزمالك

عمرو أديب

محمد هنيدي

عبدالله السعيد

طالب الإعلامي عمرو أديب، من 3 شخصيات شهيرة الابتعاد عنه اليوم وعدم مضايقته بعد أن أصبح في موقف لا يحسد عليه بعد فشل ما تسمى بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها رئيس نادي الزمالك وكانت تشمل التعاقد مع لاعب الهلي عبدالله السعيد.

وتورط "أديب" أمس في تصريح تعهد فيه بعدم الظهور فى برنامجه اليوم الثلاثاء، إذا لم يتمم "السعيد" تعاقده مع الزمالك- حيث يعد أديب من أبرز مشجعي النادي الأبيض- أو تعاقد مع الأهلي وهو ما حدث اليوم.

وقال "أديب" في تدوينة له عبر "تويتر :" دلوقتى 3 يبعدوا عنى النهارده محمد هنيدي وهو عارف ليه ونبيل الحلفاوي وكلكم عارفين ليه وتركى ال شيخ من غير ليه".

وكان أديب، وعد المشاهدين بعدم الظهور في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "ON E " أمس، في حالة عدم توقيع السعيد للزمالك وبقائه في الأهلي: "يقهرني جدا إن بكرة يطلع عبدالله السعيد، ويقول إنه مش هيروح الزمالك وهيجدد تعاقده مع الأهلي".

وأضاف، أنه حال تجديد "السعيد" تعاقده مع الأهلي، وعدم ذهابه إلى الزمالك لن يظهر في البرنامج اليوم، مستطردًا: "محدش يقول أديب مطلعش ليه، مش هيكون اتقبض عليا، لا، هيكون عبد الله السعيد نكد عليا".

ونشر عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأهلي خد الدوري، وإحنا أخدنا عبدالله السعيد، مبروك للأهلي، وأملنا إن عبدالله يحافظ لنا على المركز الثاني السنة الجاية".

وأثار اللاعب، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي كان سينتهي في الصيف المقبل، بل تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك.



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