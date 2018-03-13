ألمانيا: لدينا 1.6 مليون فرصة عمل

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وكالات

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ألمانيا

فرصة عمل

حذر اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، من نقص اليد العاملة في البلاد، مؤكدًا أنه  يهدد الاقتصاد بأسره حيث تواجه الشركات صعوبات في إيجاد أشخاص لشغل 1.6 مليون فرصة عمل.

وأظهر مسح أجراه الاتحاد وشمل نحو 24 ألف شركة أنه في كل ثانية تقريبا تواجه شركة ما مشكلة عدم القدرة على إيجاد مرشحين مناسبين لشغل وظائف دائمة وأن ستة من بين كل عشرة مديرين يرون أن عدم توافر العمالة المؤهلة يهدد أنشطة شركاتهم.

وقال أكيم ديركس مدير الاتحاد إن على الحكومة زيادة جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في التعليم الفني وجذب مزيد من العمالة الماهرة من الخارج.


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