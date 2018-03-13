«صلاح» يقود طلائع الجيش للفوز على المقاصة

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المصريون

الدورى العام

المقاصة

طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا مهمًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز.

وأحرز صلاح أمين هدف فوز طلائع الجيش على المقاصة وبذلك يقود اللاعب فريقه للفوز فى أول مباراة تحت قيادة محمد حلمى المدير الفنى الجديد للفريق العسكرى.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة فيما يتوقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 30 ويحتل المركز الرابع عشر.


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