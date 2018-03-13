  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:06 م
بحث متقدم
«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

عمرو أديب

عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

5 فزاعات أخمدت ذكرى "ثورة يناير"

«تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية

فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لحارس قتله نمر

الصفحة الأخيرة

فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لحارس قتله نمر
فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لحارس قتله نمر

أحمد صلاح الدين

أخبار متعلقة
#

فيديو صادم للحظة تعدي طبيبة على والدة مريض

#

بالفيديو.. تعرف على أسهل طرق ارتداء الملابس

#

شاهد.. رد فعل غير متوقع لفتاة بعد التمارين الرياضية

#

شاهد.. لحظة انتحار فتاة خوفًا من الفضيحة

نمر

حارس

حديقة حيوان

أنهى نمر حياة حارس بحديقة الحيوان بعدما هجم عليه داخل قفص معدني في مشهد مأساوي وقع بمدينة فوتشو شرق الصين أمس الإثنين.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو يوضح اللحظات الأخيرة للحارس بعد أن هاجمه النمر وعضه من عنقة حتى الموت، قبل أن يقف على جثته، في الوقت الذي حاول فيه بعض زملائه إبعاد النمر بالعصيّ من خارج القفص، دون جدوى.

وتمكن رجال الإسعاف من الدخول للقفص في وقت لاحق، لتفقد الحارس الذي أعلنوا وفاته سريعا قبل نقل جثته خارج القفص.

وقال المسؤولون بحديقة الحيوان إن ما حدث أمر غريب خاصة أن النمر مدرب جيدا ويتعامل مع البشر منذ أن كان شبلا.

الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» «السلام» يستضيف مباراة الزمالك أمام «ولايتا» الإثيوبي
» تكريم رسمي لطفل سعودي..فما السبب؟
» عبدالله السعيد يضع عمرو أديب في ورطة
» مقتل وإصابة 7 عسكريين أتراك جراء تفجير في «ديار بكر»

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة