فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لحارس قتله نمر

13 مارس 2018 - 08:21 م

أنهى نمر حياة حارس بحديقة الحيوان بعدما هجم عليه داخل قفص معدني في مشهد مأساوي وقع بمدينة فوتشو شرق الصين أمس الإثنين.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو يوضح اللحظات الأخيرة للحارس بعد أن هاجمه النمر وعضه من عنقة حتى الموت، قبل أن يقف على جثته، في الوقت الذي حاول فيه بعض زملائه إبعاد النمر بالعصيّ من خارج القفص، دون جدوى.

وتمكن رجال الإسعاف من الدخول للقفص في وقت لاحق، لتفقد الحارس الذي أعلنوا وفاته سريعا قبل نقل جثته خارج القفص.

وقال المسؤولون بحديقة الحيوان إن ما حدث أمر غريب خاصة أن النمر مدرب جيدا ويتعامل مع البشر منذ أن كان شبلا.

الفيديو: