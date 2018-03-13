» مقتل وإصابة 7 عسكريين أتراك جراء تفجير في «ديار بكر»

13 مارس 2018 - 08:26 م

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة أثناء عملية أمنية شنها الجيش التركي في ولاية ديار بكر جنوب البلاد.

وأكدت سلطات الولاية في بيان لها أن الحادث وقع اليوم، أثناء تنفيذ قوات الأمن عملية ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في قضاء دجلة شمال الولاية، مضيفا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وكانت الحكومة التركية قد ذكرت أمس، على لسان المتحدث باسمها بكير بوزداغ، أن 42 عسكريا تركيا قتلوا في إطار عملية "غصن الزيتون" التي تديرها أنقرة وفصائل لـ"الجيش السوري الحر" متحالفة معها ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين الحدودية شمال سوريا.