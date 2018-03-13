  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

عمرو أديب

عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

5 فزاعات أخمدت ذكرى "ثورة يناير"

«تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

آخر الأخبار

الدكتور محمد البرادعي
الدكتور محمد البرادعي

المصريون

أخبار متعلقة
#

التماسيح تغزو بلدة في استراليا

#

سيدة عربية تظهر عارية في برنامج تلفزيوني

#

مواقع أجنبية: روسيا طوق النجاة لإسرائيل

#

عبد الماجد: "ترامب" مؤذ وخطر

أمريكا

ترامب

محمد البرادعي

حذر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من انهيار الأوضاع داخل أمريكا بعد قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزير الخارجية ونائبه ومساعد "ترامب".

وقال "البرادعي" إن المشهد الحالي التفكير السائد الآن في أمريكا لا يدعوان لأي تفاؤل من أي نوع سواء على منطقتنا أو القضايا العالمية الشائكة.

وكتب "البرادعي" في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : المشهد الحالى فى واشنطن والتفكير السائد هناك لا يدعوان لأى تفاؤل من أى نوع سواء  بالنسبة لقضايا منطقتنا أو غيرها من القضايا العالمية الشائكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال اليوم الثلاتاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مكانه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا منه.

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون إنه علم بخبر إقالته من منصبه عندما قرأ تغريدة الرئيس دونالد ترامب الذي شكره فيها على خدمته كوزير للخارجية.

وغرد ترامب على تويتر موجها الشكر لتيلرسون قائلا إن بومبيو سيؤدي "عملا رائعا".

وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.

ورشح ترامب جينا هاسبيل لتصبح أول امرأة ترأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).

وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عددا من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.

وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه أخرق بعد اجتماع في البنتاغون في يوليو الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» «السلام» يستضيف مباراة الزمالك أمام «ولايتا» الإثيوبي
» تكريم رسمي لطفل سعودي..فما السبب؟
» عبدالله السعيد يضع عمرو أديب في ورطة
» مقتل وإصابة 7 عسكريين أتراك جراء تفجير في «ديار بكر»

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة