«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

13 مارس 2018 - 08:42 م

حذر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من انهيار الأوضاع داخل أمريكا بعد قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزير الخارجية ونائبه ومساعد "ترامب".

وقال "البرادعي" إن المشهد الحالي التفكير السائد الآن في أمريكا لا يدعوان لأي تفاؤل من أي نوع سواء على منطقتنا أو القضايا العالمية الشائكة.

وكتب "البرادعي" في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : المشهد الحالى فى واشنطن والتفكير السائد هناك لا يدعوان لأى تفاؤل من أى نوع سواء بالنسبة لقضايا منطقتنا أو غيرها من القضايا العالمية الشائكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال اليوم الثلاتاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين مكانه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بدلا منه.

وقال متحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون إنه علم بخبر إقالته من منصبه عندما قرأ تغريدة الرئيس دونالد ترامب الذي شكره فيها على خدمته كوزير للخارجية.

وغرد ترامب على تويتر موجها الشكر لتيلرسون قائلا إن بومبيو سيؤدي "عملا رائعا".

وكان تيلرسون وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.

ورشح ترامب جينا هاسبيل لتصبح أول امرأة ترأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه).

وانتشرت تقارير عن خلاف حاد في إدارة ترامب بين الرئيس ووزير خارجيته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة عددا من القضايا الشائكة فيما يتعلق بسياستها الخارجية، ومن بينها كوريا الشمالية وإيران.

وفي أكتوبر الماضي أُجبر تيلرسون على عقد مؤتمر صحفي لنفي تقارير عن أنه يفكر في الاستقالة، ولكنه لم يعلق على تقرير بأنه وصف ترامب بأنه أخرق بعد اجتماع في البنتاغون في يوليو الماضي.



المشهد الحالى فى واشنطن والتفكير السائد هناك لا يدعوان لأى تفاؤل من أى نوع سواء بالنسبة لقضايا منطقتنا أو غيرها من القضايا العالمية الشائكة. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 13 مارس، 2018