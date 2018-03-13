» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»

13 مارس 2018 - 08:49 م

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تجديد عبد الله السعيد للأهلي، لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج«على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد معلقًا على تجديد نجم الأهلي:«لا تعليق ولا حديث إلا يوم السبت.. كل شئ وارد.. وأدعو الجماهير للتواجد في الصالة المغطاة بالنادي».

وعن سؤاله حول بيع الوهم لجماهير الزمالك:«والله.. كل شي هيتقال يوم السبت القادم.. متنرفزنيش يا أحمد يا موسى خليني ساكت.. كل شئ وارد».

وأوضح رئيس الزمالك، أنه سيحدد موقفه من مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية، بعد اجتماعه غدًا الأربعاء، مع عدد من المسئولين الكبار في الدولة، مؤكدًا«موعدنًا السبت للإعلان عن القرار النهائي في كل الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء».