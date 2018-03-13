  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:07 م
بحث متقدم
أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

5 فزاعات أخمدت ذكرى "ثورة يناير"

«تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية

بعد ضياع صفقة«السعيد»

بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مرتضى»: لم يتم الحجز على الزمالك.. ومعندناش حد «شمال»

#

بالصور.. "مرتضى": "مبروحش النادي علشان قرفان"

#

الزمالك يهدد بتجميد نشاطه

#

قرار صادم من "مرتضى منصور" لأعضاء الجمعية العمومية

المصريون

الزمالك

الاهلى

مرتضى

السعيد

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تجديد عبد الله السعيد للأهلي، لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج«على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد معلقًا على تجديد نجم الأهلي:«لا تعليق ولا حديث إلا يوم السبت.. كل شئ وارد.. وأدعو الجماهير للتواجد في الصالة المغطاة بالنادي».

وعن سؤاله حول بيع الوهم لجماهير الزمالك:«والله.. كل شي هيتقال يوم السبت القادم.. متنرفزنيش يا أحمد يا موسى خليني ساكت.. كل شئ وارد».

وأوضح رئيس الزمالك، أنه سيحدد موقفه من مشاركة الفريق الأبيض في البطولة العربية، بعد اجتماعه غدًا الأربعاء، مع عدد من المسئولين الكبار في الدولة، مؤكدًا«موعدنًا السبت للإعلان عن القرار النهائي في كل الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الروهينجا تعرضوا للقتل والتعذيب لأنهم مسلمون
» أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة وعلى المسلمين توحيد الصفوف
» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» «السلام» يستضيف مباراة الزمالك أمام «ولايتا» الإثيوبي

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة