علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

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واصل الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، الهجوم على الإخوان، واصفهم بأنهم :«أخبث جماعة على مر التاريخ كونها درست كيف يكون الخبث».

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc "، أن الإخوان «فجروا» وأجيالهم المتتالية بعضهم «أفجر» من بعض، حسب قوله.

وتابع:« درسوا الصهيونية والشيوعية والماسونية وكافة الحركات وأخذوا من حركة عوامل البقاء وبنوا جماعتهم على هذه الأسس"، مشيرًا إلى أنهم فشلوا فى تزييف وعى المصريين وهم يسيئون للأزهر الشريف والأزهريين بغرض الوصول إلى الحكم.

وقال إن :« جماعة الإخوان أساس كل الجماعات المتطرفة ويسعون إلى الحكم مهما كلفهم ذلك من جهد وعمل، ولذلك يتحالفون مع أى أحد حتى الشيطان ذاته من أجل الوصول إلى غايتهم وهي الحكم.


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