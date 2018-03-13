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مصرع وإصابة 16 في حادث دهس بالجزائر

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الجزائر

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الجزائر

دهس

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس من سيارة لجمع من المارة بمنطقة بوقرة بمحافظة البليدة جنوب العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن أحمد جمعي، مدير الصحة بمحافظة البليدة قوله، إن "حادث اصطدام سيارة نفعية (سيارة نقل) بعدة مارة وقع منتصف نهار، اليوم الثلاثاء، على مستوى بلدية بوقرة (جنوب العاصمة)".

وأوضح أن الحادث "أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم أطفال".

وأشار إلى أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وثمانية يقبعون حاليًا تحت المراقبة الطبية، فيما غادر اثنان المستشفى بعد إسعافهما.

وأضاف أن "هذا الحادث الخطير وقع بحي عين الباردة بمحاذاة مؤسستين تعليميتين، هما ثانوية الشهيد العقبي، وابتدائية الشهيد حمزة محمد خلف".

من جهتها، أعلنت قوات الدفاع المدني بمحافظة البليدة في بيان، أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذي وجد فاقدًا للوعي أثناء هذا الحادث، وتسعة أطفال، وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة.

وفتحت قوات الأمن بالمحافظة تحقيقًا حول أسباب الحادث، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن سائق هذه السيارة تعرض لنوبة بشكل أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة التي اصطدمت بالمارة.

وتسجل الجزائر سنويًا نحو 4 آلاف ضحية جراء حوادث السير، وتعتبر من أكبر النسب المسجلة عربيًا ودوليًا؛ مقارنة بعدد السكان الإجمالي (41 مليون نسمة).

وفي 2017، رصد المركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرقات، وفاة 3 آلاف و639 شخصًا في حوادث سير بالبلاد، بلغ عددها 25 ألفًا و38 حادثًا أغلبها بسبب "أخطاء بشرية".


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