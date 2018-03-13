تكريم رسمي لطفل سعودي..فما السبب؟

أحمد صلاح الدين
تجاوب أمير منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل حليق الرأس قال إنه أقدم على حلق شعره تعاطفا مع صديقه المصاب بداء الثعلبة.
"فراس الخمسان" تلميذ بالمرحلة الابتدائية ظهر في فيديو رفقة والده قال فيه إنه سيحلق شعر رأسه بالكامل تعاطفا مع صديقه "يزن"، قبل أن يستدعيه أمير حائل لتكريمه.
وقدم أمير حائل هدية لـفراس على موقفه الإنساني تجاه صديقه، بعد أيام من تكريمه من جانب إدارة مدرسته.
بعد إصابة زميلة بصلع بسبب ثعلبة في الرأس، الطفل "فراس الخمسان" يحلق رأسه تضامناً مع صديقه المريض. | عبر: @eid_saud#طفل_يصلع_فزعة_لصديقه pic.twitter.com/qlnkTRlMOo— هاشتاق السعودية (@HashKSA) 12 مارس، 2018
امير حايل يكرم الطفل #فراس_الخمسان— ياسر الخمسان ???? (@alfahem989) 12 مارس، 2018
بجهود من الإدارة العامة للشؤون الصحية بحائل .#طفل_يصلع_فزعه_لصديقه pic.twitter.com/34uEaetXF2
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