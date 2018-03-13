«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

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بدأ العد التنازلى لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2018، والمقرر أن تبدأ الجمعة المقبل، وتستمر لمدة 3أيام حتى الأحد 18 مارس.

وتجرى الانتخابات على مستوى 124 دولة تضم 139 لجنة انتخابية، في مقار القنصليات، والبعثات الدبلوماسية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشرف على عملية الاقتراع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

ويعول أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحشد خارجيًا، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الاقتراع، في ظل حسم النتيجة لصالحه مسبقًا، وفق مراقبين.

ويرتكز الرهان على أصوات المصريين العاملين في دول الخليج، حيث تعمل الدولة المصرية كل طاقاتها لحشد أعضاء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج يوم الجمعة القادمة لن يتم التعويل عليها كثيرًا وليس مقياسًا لشعبية الرئيس في الخارج".

وأضاف لـ "المصريون": "من المتوقع ارتفاع نسبة التصويت في الدول العربية بصفة عامة، نظرًا لكثرة تواجد الجالية المصرية بها خاصة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات".

ورجح صادق أن "التصويت في الخارج لن يشهد إقبالاً كبيرًا، لأن نتيجة الانتخابات محسومة مسبقًا لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه يوم الجمعة هو يوم أجازة غالبًا في الكثير من الدول".


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