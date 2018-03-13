«السلام» يستضيف مباراة الزمالك أمام «ولايتا» الإثيوبي

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أعلن مسئولو نادي الزمالك إقامة مواجهة الفريق الأبيض أمام ويلايتا ديتشا الإثيوبى، على ملعب «السلام»، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، فى إياب دور الـ32 من منافسات بطولة الكونفدرالية.

كشف مصدر مسئول بالزمالك، عن أن النادى الأبيض لم يتمكن من نقل المواجهة خارج القاهرة خاصة أن مهلة الـ15 يومًا المفترض إن يتم الإخطار قبلها قد انتهت وبذلك ينقل الزمالك المواجهة من استاد القاهرة إلى السلام على أن يحضر المباراة 2000 من أعضاء الجمعية العمومية للنادى.

ومن المنتظر أن تعدل لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مباراة الإنتاج الحربى وإنبى والتى كانت ستقام فى نفس اليوم على استاد السلام فى إطار بطولة الدورى الممتاز.


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