» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل

13 مارس 2018 - 09:44 م

تحت عنوان: "البيت الأبيض يناقش أوضاع غزة بدون تمثيل فلسطيني"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه "بمشاركة مندوبين عن إسرائيل وبعض الدول العربية، يعقد اليوم (الثلاثاء) اجتماع في الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع المتدهورة إنسانيًا في قطاع غزة".

وأضافت: "الاجتماع يحضره جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترانب، ويعقد بالبيت الأبيض، بدون أي تمثيل رسمي للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت أنه "وفقًا لبيان أخير من البيت الأبيض أمس، فإن اللقاء سيبحث حلولاً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغزة، كما من المتوقع أن يمثل إسرائيل اللواء يوآف موردخاي، منسق عمليات إسرائيل بالمناطق الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "كوشنير وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي سيقدمون مقترحات محددة تساعد سكان غزة، كما سيشارك مندوبون عن وكالة المساعدات الحكومية الأمريكية (يو إس إيه أي دي)،المختصة ببرامج مساعدات الفلسطينيين"

وذكرت أن جيسون جرينبلات -مبعوث ترامب للسلام بالشرق الاوسط- سيشارك بنفس اللقاء، وذلك في ظل دعواته المتكررة بالماضي إلى إعادة غزة لحكم السلطة الفلسطينية"، لافتة إلى أنه تحدث مؤخرًا عن العلاقة بين إنهاء تدهور الوضع القاسي في قطاع غزة وأهمية ذلك بالنسبة للقاهرة وتل أبيب".

ونقلت عنه قوله: "حل الوضع في غزة أمر ضروري لأسباب إنسانية، ومهم أيضًا بالنسبة لأمن إسرائيل ومصر، ولتحقيق اتفاق سلام بين تل أبيب والفلسطينيين، الذي يجب أن يشمل كل من قطاع غزة والضفة الغربية. نحن سعداء بالالتزام وبقائمة المشاركين التي تشمل جهات كثيرة، والتحدي الماثل أمامنا هو أن نقرر أي الأفكار يمكن تنفيذها بشكل واقعي، بالنظر إلى حقيقة أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعانون تحت حكم حماس".

وذكرت الصحيفة أن اللقاء يأتي وفي الخلفية أحاديث عن نية ترامب عرض خطته للسلام والمعروفة بصفقة القرن في الأيام القادمة، وبعد كشف تقارير إعلامية أمريكية عن أن الخطة على وشك الانتهاء، وأنه لا يتوقع أن تتضمن التزامًا صريحًا بحل الدولتين، وإنما بالخطوات التي قد تمكن هذا الحل".