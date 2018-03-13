  • الأربعاء 14 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

رد صادم لـ"مرتضى منصور" بشأن فشل صفقة "السعيد"

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

مبعوث «ترامب»:

إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل

آخر الأخبار

غزة
غزة

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

اعتقال 10 صيادين بقطاع غزة

#

إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

#

قيادي بـ"حماس": هذا ما حدث في زيارتنا للقاهرة

#

مهمة ناجحة للوفد المصري في غزة

غزة

ترامب

البيت الأبيض

تحت عنوان: "البيت الأبيض يناقش أوضاع غزة بدون تمثيل فلسطيني"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه "بمشاركة مندوبين عن  إسرائيل وبعض الدول العربية، يعقد اليوم (الثلاثاء) اجتماع في الولايات المتحدة لمناقشة الأوضاع المتدهورة إنسانيًا في قطاع غزة".

وأضافت: "الاجتماع يحضره جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترانب،  ويعقد بالبيت الأبيض، بدون أي تمثيل رسمي للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت أنه "وفقًا لبيان أخير من البيت الأبيض أمس، فإن اللقاء سيبحث حلولاً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغزة، كما من المتوقع أن يمثل إسرائيل اللواء يوآف موردخاي، منسق عمليات إسرائيل بالمناطق الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "كوشنير وكبار أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي سيقدمون مقترحات محددة تساعد سكان غزة، كما سيشارك مندوبون عن وكالة المساعدات الحكومية الأمريكية (يو إس إيه أي دي)،المختصة ببرامج مساعدات الفلسطينيين"

وذكرت أن جيسون جرينبلات  -مبعوث ترامب  للسلام بالشرق الاوسط-  سيشارك بنفس اللقاء، وذلك في ظل دعواته المتكررة بالماضي إلى إعادة غزة لحكم السلطة الفلسطينية"، لافتة إلى أنه تحدث مؤخرًا عن العلاقة بين إنهاء تدهور الوضع القاسي في قطاع غزة وأهمية ذلك بالنسبة للقاهرة وتل أبيب".

ونقلت عنه قوله: "حل الوضع في غزة أمر ضروري لأسباب إنسانية، ومهم أيضًا بالنسبة لأمن إسرائيل ومصر، ولتحقيق اتفاق سلام بين تل أبيب والفلسطينيين، الذي يجب أن يشمل كل من قطاع غزة والضفة الغربية. نحن سعداء بالالتزام وبقائمة المشاركين التي تشمل جهات كثيرة، والتحدي الماثل أمامنا هو أن نقرر أي الأفكار يمكن تنفيذها بشكل واقعي، بالنظر إلى حقيقة أن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعانون تحت حكم حماس".

وذكرت الصحيفة أن اللقاء يأتي وفي الخلفية أحاديث عن نية ترامب عرض خطته للسلام والمعروفة بصفقة القرن في الأيام القادمة، وبعد كشف تقارير إعلامية أمريكية عن أن الخطة على وشك الانتهاء، وأنه لا يتوقع أن تتضمن التزامًا صريحًا بحل الدولتين، وإنما بالخطوات التي قد تمكن هذا الحل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية
» عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»
» الروهينجا تعرضوا للقتل والتعذيب لأنهم مسلمون
» أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة وعلى المسلمين توحيد الصفوف
» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة