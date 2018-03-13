» «تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية

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ثورة يناير

الزيادة السكانية

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قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن "الربيع العربي" سبب الزيادة السكانية والعشوائية في مصر.

وأضافت عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "حدث لنا ردة سكانية بعد ثورة يناير، ما أدى لزيادة المواليد، وظهرت دعاوى جديدة بأهمية زيادة المواليد".

وتابعت المسئولة بوزارة الصحة: "الربيع العربي لم يأت إلا بالعشوائية، وكان لدينا غياب أمني أدى لعدم ذهاب السيدات لأخذ موانع الحمل"، حسب قولها.


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