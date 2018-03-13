  • الأربعاء 14 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

رد صادم لـ"مرتضى منصور" بشأن فشل صفقة "السعيد"

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا

عرب وعالم

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا تستدعى سفير لندن

#

«بوتين»: سنستخدم أسلحتنا النووية في الحالات التالية

#

إغلاق 800 مطعم لـ"كنتاكي" بسبب هذا الأمر

#

تفاصيل أبشع جريمة قتل هزت روسيا

روسيا

بريطانيا

عميل

في تصعيد خطير بلهجة التهديدات بين روسيا وبريطانيا، ردت موسكو، الثلاثاء، على اتهامات لندن لها بـ"محاولة قتل" عميل روسي سابق، وابنته في أراضي المملكة المتحدة، بالتلويح بقوة روسيا النووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على الاتهامات بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، "لا داعي لتخويف قوة نووية عظمى"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت، أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لا تملك حقائق تؤكد ضلوع روسيا في تسميم سكريبال.

جاء ذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية، بشكل رسمي، إن موسكو تقف وراء محاولة قتل الجاسوس سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا) بغاز الأعصاب، مشيرة إلى أن المادة التي استخدمت في الاعتداء صنعت في روسيا.

واستدعت بريطانيا السفير الروسي لديها على خلفية الحادثة، فيما أمهلت ماي، روسيا حتى نهاية الثلاثاء، لتفسر قضية تسميم الجاسوس.

وأضافت أنه، في حال كانت موسكو وراء الاعتداء، فإن بريطانيا ستعتبر ذلك استخدامًا غير قانوني للقوة من جانب روسيا.

ويرقد العميل المزدوج السابق سكريبال، وابنته يوليا في المستشفى في حالة حرجة، منذ الأحد، عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو عام 2004.

وصدر ضده حكم بالسجن 13 عامًا في عام 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 2010، بعد مبادلته بجواسيس روس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية
» عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»
» الروهينجا تعرضوا للقتل والتعذيب لأنهم مسلمون
» أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة وعلى المسلمين توحيد الصفوف
» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة