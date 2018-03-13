» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا

13 مارس 2018 - 09:53 م

في تصعيد خطير بلهجة التهديدات بين روسيا وبريطانيا، ردت موسكو، الثلاثاء، على اتهامات لندن لها بـ"محاولة قتل" عميل روسي سابق، وابنته في أراضي المملكة المتحدة، بالتلويح بقوة روسيا النووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على الاتهامات بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، "لا داعي لتخويف قوة نووية عظمى"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت، أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لا تملك حقائق تؤكد ضلوع روسيا في تسميم سكريبال.

جاء ذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية، بشكل رسمي، إن موسكو تقف وراء محاولة قتل الجاسوس سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا) بغاز الأعصاب، مشيرة إلى أن المادة التي استخدمت في الاعتداء صنعت في روسيا.

واستدعت بريطانيا السفير الروسي لديها على خلفية الحادثة، فيما أمهلت ماي، روسيا حتى نهاية الثلاثاء، لتفسر قضية تسميم الجاسوس.

وأضافت أنه، في حال كانت موسكو وراء الاعتداء، فإن بريطانيا ستعتبر ذلك استخدامًا غير قانوني للقوة من جانب روسيا.

ويرقد العميل المزدوج السابق سكريبال، وابنته يوليا في المستشفى في حالة حرجة، منذ الأحد، عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو عام 2004.

وصدر ضده حكم بالسجن 13 عامًا في عام 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 2010، بعد مبادلته بجواسيس روس.