  • الأربعاء 14 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

رد صادم لـ"مرتضى منصور" بشأن فشل صفقة "السعيد"

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

الانتخابات في الخارج

«الرئاسية» تخوض أولى اختباراتها الجمعة

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق

توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

الزمالك

بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

الحياة السياسية

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس
«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

موسى يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس

#

دور الصناعات الصغيرة في تطوير الاقتصاد الوطني

#

"ترامب" يعين لبناني الأصل وزيرًا للصحة

#

جنينة فى حالة إغماء داخل قسم التجمع الأول

مصر

انتخابات

السيسي

رئاسة

مابين لافتة "جون سنو"، ملك الشمال يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المسلسل الأمريكي "صراع العروش" وصولاً إلى لافتة "المرحوم مسعد الهدار يؤيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية"، قابل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحملة الدعائية للرئيس عبدالفتاح السيسي بكثير من للسخرية.

وربما كان معتادًا عن استخدام "الموتى" في التصويت الانتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، سواءً في انتخابات الرئاسة، أو لمرشحي الحزب "الوطني" المنحل في انتخابات البرلمان، إلا أن الجديد هو ظهور لافتات بأسماء "موتى" لتأييد السيسي خلال حملة الدعاية الحالية.

من أبرز اللافتات الغريبة الموجودة في شوارع القاهرة، واحدة مكتوب عليها "المرحوم يحيي حنفي، وأبناءه الكرم يؤيدون بكل الحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، إلي جانب لافتة دعائية أخري مكتوب عليها " بكل الحب يؤيد المرحوم الحج مسعد الهدار وأخوه عبده الهدار" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من "2018_2022" تحيا مصر ..تحيا مصر.

واستخدمت المنافيخ الهوائية التي تكون على شكل شخصيات كرتونية، وإلصاق صور تأييد للسيسي عليها وبامتدادها، في كافة السرادقات الخاصة بالمؤتمرات الانتخابية للرئيس في المحافظات.

الأموات لم يكونوا الوحيدين مثار الاستغراب في لافتات تأييد السيسي، وإنما كانت أيضًا العديد من اللافتات لأسماء محلات يسخر المصريون من أسمائها.

فانتشرت في لافتات دعائية مكتوب عليها "العبيط يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية" أو "مشواره وهنكلمه معاه محلات العبيط تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية" ولم يكن العبيط وحده وإنما لافتات أخرى "البغل يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية".

وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الاهتمامات في الآونة الأخيرة إلى توظيف الحملة الدعائية الواسعة للسيسي إلى مادة للسخرية.

إذ نشرت الصفحات الخاصة بتصميم "الكوميكس" صور لتأييد شخصيات تاريخية أو شخصيات في أعمال فنية تظهر خلف صورة السيسي، كما ظهرت لافتة ساخرة يظهر فيها بطلا فيلم "تياتينك" الشهير تعلن التأييد للرئيس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية
» عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»
» الروهينجا تعرضوا للقتل والتعذيب لأنهم مسلمون
» أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة وعلى المسلمين توحيد الصفوف
» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» روسيا تلوح بقدرتها النووية أمام بريطانيا
» بالفيديو.. مرتضى:«عندي تعليمات ما اتكلمش»
» «ال شيخ» يتبرع بمليون دولار لـ«57357»
» 9 آلاف و400 من مسلمي الروهينجا قتلوا في شهر واحد
» إنهاء التدهور بقطاع غزة مهم لمصر وإسرائيل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة