«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

13 مارس 2018 - 09:56 م

مابين لافتة "جون سنو"، ملك الشمال يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المسلسل الأمريكي "صراع العروش" وصولاً إلى لافتة "المرحوم مسعد الهدار يؤيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية"، قابل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحملة الدعائية للرئيس عبدالفتاح السيسي بكثير من للسخرية.

وربما كان معتادًا عن استخدام "الموتى" في التصويت الانتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، سواءً في انتخابات الرئاسة، أو لمرشحي الحزب "الوطني" المنحل في انتخابات البرلمان، إلا أن الجديد هو ظهور لافتات بأسماء "موتى" لتأييد السيسي خلال حملة الدعاية الحالية.

من أبرز اللافتات الغريبة الموجودة في شوارع القاهرة، واحدة مكتوب عليها "المرحوم يحيي حنفي، وأبناءه الكرم يؤيدون بكل الحب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، إلي جانب لافتة دعائية أخري مكتوب عليها " بكل الحب يؤيد المرحوم الحج مسعد الهدار وأخوه عبده الهدار" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من "2018_2022" تحيا مصر ..تحيا مصر.

واستخدمت المنافيخ الهوائية التي تكون على شكل شخصيات كرتونية، وإلصاق صور تأييد للسيسي عليها وبامتدادها، في كافة السرادقات الخاصة بالمؤتمرات الانتخابية للرئيس في المحافظات.

الأموات لم يكونوا الوحيدين مثار الاستغراب في لافتات تأييد السيسي، وإنما كانت أيضًا العديد من اللافتات لأسماء محلات يسخر المصريون من أسمائها.

فانتشرت في لافتات دعائية مكتوب عليها "العبيط يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية" أو "مشواره وهنكلمه معاه محلات العبيط تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية" ولم يكن العبيط وحده وإنما لافتات أخرى "البغل يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية".

وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الاهتمامات في الآونة الأخيرة إلى توظيف الحملة الدعائية الواسعة للسيسي إلى مادة للسخرية.

إذ نشرت الصفحات الخاصة بتصميم "الكوميكس" صور لتأييد شخصيات تاريخية أو شخصيات في أعمال فنية تظهر خلف صورة السيسي، كما ظهرت لافتة ساخرة يظهر فيها بطلا فيلم "تياتينك" الشهير تعلن التأييد للرئيس.