تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

علق الإعلامي عمرو أديب، على تراجعه عن عدم الظهور في برنامجه حال تراجع اللاعب عبدالله السعيد عن توقيعه للزمالك، قائلا: "أنا موجود هنا عشان مهمة وطنية".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عب فضائية "on e"، مساء الثلاثاء،: "أنا جاي النهاردة بس عشان هستضيف كابتن كوبر مدرب منتخب مصر.. يرضيكم كابتن كوبر يسأل عمرو فين يقولوله مجاش عشان عبدالله السعيد وقع للأهلي".

وأضاف "أديب" أنه كان يثق أن اللاعب عبد الله السعيد سيوقع لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك أيادي خفية كانت السبب في توقيع "السعيد" لنادي الأهلي، قائلا "يعني هو الأهلي كان ناقص تدخل تركي آل شيخ".

وتساءل "أديب"، كيف يمكن لشخص أن ينتمي للنادي الأهلي، وأضاف ساخرًا: "عايزين نعمل قمة ثلاثية يحضرها محمد هنيدي وعمرو دياب وتركي آل شيخ ونشوف موضوع الزمالك".

وتابع: "اللي جاب عبدالله السعيد يجيب 100 غيره.. الزمالك عنده صفقات قرنية لسه هتيجي".



