تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر بمركز سمالوط

13 مارس 2018 - 11:00 م

اجلت مساء الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود محاكمة 8 متهمين بالتظاهر وحيازة مطبوعات بمركز سمالوط الى اليوم الرابع من شهر يونيه المقبل مع استمرار حبس 3 من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية

وقال مصدر قضائى ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع بتاجيل القضية لحين استدعاء احد الشهود وتغيب احد المحامين عن بعض المتهمين

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة فى شهر مايو 2016 بتهة التحريض على التظاهر والاشتراك فى محاولة تخريب منشات عامة عام 2015 والانتماء الى جماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون