تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتظاهر بمركز سمالوط

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متهمين

محافظة المنيا

تاجبل

احداث تظاهر مركز سمالوط

اجلت  مساء الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود محاكمة 8 متهمين بالتظاهر وحيازة مطبوعات بمركز سمالوط  الى اليوم  الرابع من شهر يونيه المقبل مع استمرار حبس  3 من  المتهمين  المحبوسين على ذمة القضية

 وقال مصدر قضائى ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع بتاجيل القضية لحين استدعاء احد الشهود  وتغيب احد المحامين عن بعض المتهمين 

 وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الى المحاكمة  فى شهر مايو 2016  بتهة التحريض على التظاهر والاشتراك فى محاولة تخريب منشات عامة  عام 2015  والانتماء الى جماعة محظورة   اسست على خلاف احكام القانون   

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