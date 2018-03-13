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مصرع 3 عمال كسح داخل خزان صرف

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مديرية امن المنيا
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مصرع 4 عمال أثناء تطهير خزان صرف صحى فى المنيا

وفيات

مركز بنى مزار

عمال كسح

خزان صرف

لقي 3 عمال مصرعهم، نتيجة اصابتهم باختناق غازات، داخل خزان صرف صحي مصنع خاص لتجفيف البصل، بمنطقة البهنسا التابعة لمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وتبين أنهم كانوا يطهرون الخزان من الرواسب، وتم إيداع جثثهم بمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد محمد خيري مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد ورود بلاغ من الدكتور أسامة الجمل مدير مستشفى بني مزار العام، بوصول كل من: "علي م" 40 عامًا مقيم بكفر أبو العودين، عامل باليومية، و"أحمد ر" 45 عامًا صاحب سيارة الكسح، وابن شقيقه طفل عمره 12 عامًا، جثث هامدة، نتيجة اختناق بالغازات داخل خزان صرف صحي بمصنع تجفيف بصل "خاص".

بالانتقال والفحص، وسؤال أحد عمال المصنع، قرر أن المتوفيين كانوا يطهرون خزان الصرف الصحي الخاص بمصنع البصل بمنطقة البهنسا، واختنقوا بالغازات السامة وتوفوا على إثر ذلك، وحال محاولة إنقاذهم حدثت إصابتهم التي تسببت في وفاتهم.

أفادت تحريات البحث الجنائي الأولية، التي جرت تحت إشراف العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطفل المتوفي كان يسلك خرطوم لسحب المياه والرواسب من الخزان وسقط بداخله، وعند محاولة عمه إنقاذه سقط واصيب بالاختناق ولقيا الاثنان مصرعهما، وتكرر نفس الأمر مع المتوفي الثالث، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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