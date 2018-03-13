رد صادم لـ"مرتضى منصور" بشأن فشل صفقة "السعيد"

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عقب المستشار مرتضى  منصور، رئيس نادي الزمالك، على تجديد عبدالله السعيد، للنادي الأهلي، قائلًا: "يوم السبت كل حاجة سوف أعلنها، بخصوص الصفقات الجديد، ولا تعليق حاليًا".
وقال "منصور"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، "خلي المهندس خالد عبدالعزيز يعمل لجنة لإدارة أمريكا زي ما عمل مع الزمالك".
وأضاف رئيس نادي الزمالك أن "كل شيء وارد يوم السبت، سواء عن الصفقات أو الانسحاب من البطولة العربية، وعندي اجتماع مع مسؤولين كبار في الدولة غدًا بشأن ما يحدث، ويوم السبت سأعلن كل شيء:"، رافضًا الإجابة عن أي سؤال بشأن عبدالله السعيد.
وتابع: "في ناس بالدولة كلموني، وقالولي بلاش تتكلم غير لما نقعد نتكلم بكره سوا، وعندي تعليمات ماتكلمش في الموضوع، وأنا ملتزم بكلمتي معاهم لأني رجل دولة، ولم نخسر شيئًا في الصفقة".


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