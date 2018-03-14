  • الأربعاء 14 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:13 ص
بحث متقدم
رامي جان

هذا ما قاله رامي جان في أول ظهور إعلامي له

عبدالله السعيد

الأهلي يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد

معتز عبد الفتاح

ماذا قال معتز عبدالفتاح عن عودة أبوتريكة لمصر ؟

مرتضى منصور

رد صادم لـ"مرتضى منصور" بشأن فشل صفقة "السعيد"

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تراجعه عن عدم الظهور

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

«أموات» و«بغل» و«عبيط» في لافتات تأييد الرئيس

رامي جان

القصة الكاملة لـ«جان» المخابرات الذي اخترق صفوف الإخوان

رامي جان في ظهور له مع محمد ناصر على قناة"مكملين"

«جان» يفجر مفاجآت مدوية: كنت أعمل مع المخابرات المصرية

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي»: الوضع في أمريكا خطر علينا

تصعيد بريطاني غير مسبوق بسبب حادثة "التسميم"

عرب وعالم

تيريزا ماي
تيريزا ماي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المحكمة العسكرية تمنع فنانة شهيرة من الترشح للانتخابات

#

نائب لوزير النقل: "ربنا هيحاسبنا على كارثة قطار البحيرة"

#

استقالة رئيس الوزراء بسبب فضائح التحرش

#

وزير الصحة: مش ملزمين نصرف عليكم عشان تتعالجوا

بحثت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في اتصالين منفصلين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، آخر التطورات المتعلقة بحادث تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته.
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ماي أجرت اتصالين هاتفيين منفصلين مع ترامب وميركل.
وفي المحادثة الأولى مع ترامب، أشارت ماي إلى أن الحكومة توصلت إلى نتيجة أن مسؤولية روسيا عن الهجوم على سكريبال وابنته احتمال قوي.
ولفت ترامب أن "بلاده تقف إلى جانب بريطانيا في هذا الحادث".
وأكد على ضرورة تقديم الحكومة الروسية إجابات واضحة حول المادة الكيميائية التي استخدمت في تسميم سكريبال وابنته.
وفي الاتصال الثاني، بحثت ماي مع ميركل "أوجه السلوك العدواني الروسي".
ووفق البيان نفسه، فقد تطابقت وجهات نظرهما على أهمية التحرك مع الحلفاء لموجهة "العدوان الروسي".
كما أدانت ميركل الهجوم معربة عن تضامن بلادها مع بريطانيا.
ويرقد العميل المزدوج السابق سكريبال، وابنته يوليا في المستشفى في حالة حرجة، منذ الأحد، عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.
وحصل سكريبال على اللجوء في المملكة المتحدة عام 2010 بعد عملية تبادل جواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا عام 2010.
وقد أدانته محكمة عسكرية في موسكو بتهمة "الخيانة العظمى"، بعد أن اعترف بتسريب معلومات إلى المخابرات البريطانية، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» محامي أبو تريكة يكشف حقيقة عودته لمصر
» "زيزو" يكشف معلومة هامة بشأن تجديد "السعيد" للأهلي
» إشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد من "أبطال أوروبا"
» تصعيد بريطاني غير مسبوق بسبب حادثة "التسميم"
» تعيين "أيقونة التعذيب" بأمريكا مديرة لـ"سي آي إيه"
» «تنظيم الأسرة»: الثورة سبب الزيادة السكانية
» عمرو أديب بعد تورطه:« إبعدوا عني النهاردة»
» توصية النيابة حول «أبوتريكة» ليست ملزمة للمحكمة
» بالمستندات.. رفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك
» فنانون ورياضيون: «ودن من طين والأخرى من عجين»
» أردوغان: مفاهيم ديننا مستهدفة وعلى المسلمين توحيد الصفوف

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة