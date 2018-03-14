» تصعيد بريطاني غير مسبوق بسبب حادثة "التسميم"

14 مارس 2018 - 12:15 ص

بحثت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في اتصالين منفصلين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، آخر التطورات المتعلقة بحادث تسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته.



وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ماي أجرت اتصالين هاتفيين منفصلين مع ترامب وميركل.



وفي المحادثة الأولى مع ترامب، أشارت ماي إلى أن الحكومة توصلت إلى نتيجة أن مسؤولية روسيا عن الهجوم على سكريبال وابنته احتمال قوي.



ولفت ترامب أن "بلاده تقف إلى جانب بريطانيا في هذا الحادث".



وأكد على ضرورة تقديم الحكومة الروسية إجابات واضحة حول المادة الكيميائية التي استخدمت في تسميم سكريبال وابنته.



وفي الاتصال الثاني، بحثت ماي مع ميركل "أوجه السلوك العدواني الروسي".



ووفق البيان نفسه، فقد تطابقت وجهات نظرهما على أهمية التحرك مع الحلفاء لموجهة "العدوان الروسي".



كما أدانت ميركل الهجوم معربة عن تضامن بلادها مع بريطانيا.



ويرقد العميل المزدوج السابق سكريبال، وابنته يوليا في المستشفى في حالة حرجة، منذ الأحد، عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.



وحصل سكريبال على اللجوء في المملكة المتحدة عام 2010 بعد عملية تبادل جواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا عام 2010.

