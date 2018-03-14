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روما ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

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محمد صلاح بديلًا في مباراة روما أمام نابولي
محمد صلاح بديلًا في مباراة روما أمام نابولي

المصريون ووكالات

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روما يلحق بتشيلسي ويتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

انتزع فريق روما الإيطالي، مساء الثلاثاء، بطاقة التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتمكن روما من التغلب على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي للمسابقة القارية.
وجاء تأهل روما لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما في أوكرانيا بهزيمته بهدف مقابل هدفين.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، كشر لاعبو روما عن أنيابهم ليتمكن فريق العاصمة الإيطالية من إحراز التقدم عبر البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 52.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج روما فائزًا باللقاء.

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