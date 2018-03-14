» إشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد من "أبطال أوروبا"

14 مارس 2018 - 12:20 ص

أطاح فريق إشبيلية الإسباني، مساء الثلاثاء، بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي وتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب إشبيلية على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.



جاء تأهل إشبيلية إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 74 ليتمكن الضيوف من إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي الجنسية صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر.



وبعدها بأربع دقائق أضاف بن يدر الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يتمكن مانشستر يونايتد من تقليص النتيجة في الدقيقة 84 عبر البلجيكي روميلو لوكاكو.

