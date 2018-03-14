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ماذا قال معتز عبدالفتاح عن عودة أبوتريكة لمصر ؟

دفتر أحوال الوطن

معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح

المصريون ـ متابعات

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عقب الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على إعلان لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة،  نيته العودة إلى مصر من الدوحة.
قال "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، عبر فضائية "أون لايف"، مساء الثلاثاء: "يجوز أبوتريكة غلط، يجوز أنا معرفش ومقدرش أحكم بأنه عمل أو معملش، لكن أنا عايز جهة لا بتحبه ولا بتكرهه، ألا وهي القضاء، لو قال هو حرامي يبقى يتحاسب، قتل يبقى يتحاسب، إرهابي يبقى يتحاسب، انضم لجماعة أُسست على خلاف القانون يتحاسب، إنما ماينفعش نقعد نشتم فيه ونشوّهه بدون أدلة".
وأضاف: "ما بيننا وبين بعضنا البعض هو القانون والقضاء، أما وقد تحدث القاضي في واقعة أبوتريكة، فعلينا التراجع للخلف ونقول إن ده حكم القضاء واحترامنا الكامل له، ولبعضنا، يا إخوانا ربنا بيقبل التوبة.. أي حد فينا ممكن يغلط.. ما دام في النهاية عاد لدائرة الصواب والتزم بقواعد وقوانين البلد فيا مرحبًا به، وإلا نبقى مجتمع عنصري، طيب ما في ناس كانوا إخوان وانفصلوا عنهم ودلوقتي قاعدين يشتموا في الإخوان.. يا مرحبًا بأبوتريكة".


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