» "زيزو" يكشف معلومة هامة بشأن تجديد "السعيد" للأهلي

14 مارس 2018 - 12:35 ص

كشف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن النادي لم يوقع عقدًا جديدًا مع عبدالله السعيد، وأنه تم تمديد عقده، مشيرًا إلى أن هذا لن يتأثر بتوقي «السعيد» لأي ناد آخر.



وأوضح "زيزو"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه في حال توقيع أي لاعب لناديين في وقت واحد يتعرض للإيقاف من اتحاد الكرة.



وأضاف المدير الرياضي للنادي الأهلي، معلقًا على الأزمة التي أثيرت بين «السعيد» والأهلي، قائلًا: «الإنسان يحب المال حبًا جمًا»، نافيًا ما تردد عن تقاضي «السعيد» مبلغ 50 مليون جنيه نظير تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

