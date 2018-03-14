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طارق فهمي:

"محاولة اغتيال الحمدالله سيغير من هذا الأمر الهام"

الحياة السياسية

طارق فهمي، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
طارق فهمي، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن استهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رام الحمد الله في غزة سيغير من تطورات المشهد بشأن المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن مساعي القاهرة تدعمها إرادة سياسية من فتح وحماس لإنجاح المصالحة في النهاية، جاء ذلك تعقيبًا على الدور المصري في عملية المصالحة الفلسطينية.
وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامي محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر، المذاع على شاشة الغد العربي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمكين جانب كبير من حكومة رامي الحمد الله في غزة، لافتاً إلى أنه توجد قوى داخل غزة رافضة لإنجاح المصالحة، بالإضافة إلى أطراف إقليمية تسعى لإفشال جهود المصالحة.
وأكد فهمي أن حماس ألقت القبض على مشتبه بهم في حادث الحمد الله، معربًا عن تفاؤله بنجاح الوفد المصري الأمني في جهوده بحل كافة القضايا الخلافية العالقة، مؤكدًا أن مساعي القاهرة تدعمها إرادة سياسية من فتح وحماس لإنجاح المصالحة الفلسطينية.

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