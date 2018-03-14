"محاولة اغتيال الحمدالله سيغير من هذا الأمر الهام"

14 مارس 2018 - 12:55 ص

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن استهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رام الحمد الله في غزة سيغير من تطورات المشهد بشأن المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن مساعي القاهرة تدعمها إرادة سياسية من فتح وحماس لإنجاح المصالحة في النهاية، جاء ذلك تعقيبًا على الدور المصري في عملية المصالحة الفلسطينية.



وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامي محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر، المذاع على شاشة الغد العربي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمكين جانب كبير من حكومة رامي الحمد الله في غزة، لافتاً إلى أنه توجد قوى داخل غزة رافضة لإنجاح المصالحة، بالإضافة إلى أطراف إقليمية تسعى لإفشال جهود المصالحة.

