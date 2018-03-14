» محامي أبو تريكة يكشف حقيقة عودته لمصر





قال محمد عثمان، محامي لاعب النادي الأهي ومنتخب مصر السابق الشهير محمد أبو تريكة، عن تلميح أبو تريكة بالعودة لمصر إنها "أمنيات طيبة"، مطالبًا بعدم استباق الأحداث.وأوضح "عثمان"، في تصريحات لـ"الأناضول" أن نيابة محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر) أوصت أمس الاثنين بقبول طعن الأخير على قرار وضعه على قوائم الإرهاب بالبلاد.غير أنه أشار إلى "القرار استشاري وسيعرض أمام محكمة النقض يوم 18 أبريل (نيسان المقبل) ويمكن الأخذ به أم لا وهو أمر يخضع لتقديرها"، مؤكدا سلامة الموقف القانوني لموكله.وكان "أبو تريكة "قد ألمح الذي يواجه احتمالية القبض عليه ببلاده ، مساء الثلاثاء، لعودته إلى مصر، وسط تفاعل ومباركات من مشاهير وآلاف المغردين مع "الماجيكو".وفي تغريدة بموقع "تويتر"، كتب أبو تريكة : "قريبًا" بجانب صور لعلم مصر، في إشارة إلى عودة قريبة إلى مصر بعد ما يزيد عن عام مغادرتها إلى قطر، حيث يعمل محللا بقنوات "بين سبورت" الرياضية.وأشعلت تغريدة أبو تريكة تفاعلات مشاهير بمنصات التواصل، وتجاوزت التفاعلات عدة آلاف.