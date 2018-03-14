هذا ما قاله رامي جان في أول ظهور إعلامي له

14 مارس 2018 - 01:29 ص

كشف الصحفي والناشط السياسي القبطي، رامي جان، والعائد من تركيا بعد أن عمل في قناة مكلمين، عن أن قنوات الإخوان بتركيا تراقب من لندن من خلال كاميرات، وتدار القناة من خلال جروب على الواتس أب.