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رامي جان

هذا ما قاله رامي جان في أول ظهور إعلامي له

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كشف الصحفي والناشط السياسي القبطي، رامي جان، والعائد من تركيا بعد أن عمل في قناة مكلمين، عن أن قنوات الإخوان بتركيا تراقب من لندن من خلال كاميرات، وتدار القناة من خلال جروب على الواتس أب.
وأوضح "جان"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن جماعة الإخوان تعلم جيدًا أنها لن تصل إلى الحكم، ولكنها تعمل على زعزعة الحكم من خلال الفبركة الإعلامية.

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