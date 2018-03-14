العوضي: هذه دلائل ما قاله "رامي جان" مع الإبراشي

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الإبراشي

رامى جان

علق المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي على ظهور الصحفي رامي جان مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد عودته من تركيا .

وقال "العوضي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "كلام رامي جان يثبت أن الإخوان حمقي ومتعالين ومنكرين للحقائق دائما .. ( الواد ضحك علي اكبر تنظيم في مصر والمنطقه العربية".

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