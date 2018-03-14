شوبير يفجر مفاجآتين مدويتين عن تجديد عبدالله السعيد

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الاهلى

عبدالله السعيد

تركي آل الشيخ

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجآت عن تمديد عقد عبدالله السعيد مع النادي الأهلي ، مؤكدًا أنه حتى التقاط الصورة المتداولة له مع تركي آل الشيخ وأحمد فتحي لم يكن وقع على عقود التمديد للفريق .

وأضاف في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "قلت لكم أن عبدالله السعيد أغلق باب المفاوضات في وجه النادي الأهلي لأنه ببساطة وقع لنادي الزمالك ، أحد محبي النادي الأهلي طلب عقد لقاء معه لكنه رفض وتهرب ووقتها تأكدنا جميعا من خبر توقيعه للزمالك ، لكن السيد تركي آل الشيخ هو الوحيد الذي لم ييأس وأصر على تجديد عقد السعيد حتى نجح".

وتابع: "رحل الجميع من النادي وبقي عبدالله السعيد وتركي آل الشيخ في مكتب الكابتن محمود الخطيب ، ولم يكن قد وقع عبدالله السعيد ، لكنه فجأة دخل في نوبة بكاء ويبدو أنه علم أن كل شيء انكشف ، ووقتها قال أريد البقاء في النادي الأهلي فأحضروا له العقود وقام بتوقيعها وطلب منه تركي آل الشيخ ضرورة الحصول على دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي وتحقيق مركز متقدم في كأس العالم للأندية".

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