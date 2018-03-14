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موقع إيراني: هذه علاقة طهران بإقالة تليرسون

عرب وعالم

تيلرسون
تيلرسون

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محسن رضائي

ريك تيلرسون

كشف موقع "تابناك" الإيراني التابع للجنرال محسن رضائي تفاصيل جديدة عن إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريك تليرسون ، وعلاقة طهران بها .

وقال "تابناك": يبدو أن إقالة تيلرسون لها علاقة بفشله في إقناع الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي مع إيران"، مضيفا: "في الواقع أن ترامب أعطى تيلرسون الكثير من الوقت لهذه المهمة، لكنه فشل، ويمكن القول إن ترامب رأى أن مسار الدبلوماسية الناعمة أصبح عديم الجدوى، ومع تعيين بومبيو يعتزم اعتماد نهج أكثر صرامة في السياسة الخارجية تجاه طهران".

ووصف "تابناك" وزير الخارجية الأمريكي الجديد بأنه من أشد المعادين لإيران، قائلا: "بومبيو بعث في وقت سابق برسالة إلى قائد فيلق قدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، يحذره من تعرض القوات الأمريكية في المنطقة إلى هجوم من قبل المليشيات التابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف "تابناك"، في تحليله حول إقالة تيلرسون وارتباط ذلك بإيران، قائلا: "هناك نقطة أخرى حول تعيين بومبيو، وهي أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، التي أدت إلى انسحاب بيونغ يانغ من سياستها النووية، كان يقودها جهاز السي آي إيه وبومبيو، ويعتزم ترامب استخدام نهج بومبيو الناجح ذاته تجاه كوريا الشمالية هذه المرة ضد إيران".

وأكد "تابناك" خطورة تعيين بومبيو على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، قائلا: مع تعيين بومبيو، ستزداد احتمالية انسحاب أمريكا من الصفقة النووية، وستعتمد واشنطن مقاربة دبلوماسية معادية لإيران دوليا، ومن دون شك ستكون الخارجية الأمريكية أكثر عدوانية، وتتعامل بصورة أمنية مع إيران، وقد يكون بومبيو هو من استلم مهام انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني".

وقال "تابناك": "كان من المقرر أن يجتمع تيلرسون مع نظرائه الأوروبيين خلال الأيام القليلة؛ لبحث الاتفاق النووي مع إيران".

وحول موقف بومبيو من إيران، قال "تابناك": لدى مايك بومبيو اهتمام خاص بأخبار إيران، وبومبيو منتقد شديد للاتفاق النووي الإيراني، وطرح مرارا عدة مشاريع على الكونغرس ضد طهران، منها حظر شراء اليورانيوم من إيران".

وكشف "تابناك" عن تقديم بومبيو طلب زيارة إيران عام 2016، قائلا: "في شباط/ فبراير 2016، تقدم مايك بومبيو، إلى جانب اثنين من الممثلين الجمهوريين، بطلب زيارة إلى إيران من خلال مكتب حفظ المصالح الإيرانية - الأمريكية في واشنطن".

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