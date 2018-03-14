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اختفاء فتاة سعودية داخل بحيرة يثير الغموض

عرب وعالم

ساحل حقل
ساحل حقل

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فتاة سعودية

اختفاء فتاة

اختفت فتاة سعودية تبلغ من العمر 17 سنة في ظروف غامضة ، وذلك بعد قيامها بالسباحة في ساحل حقل التابع لمحافظة تبوك .

وقال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري، فهد بن صالح العنزي، إنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل على هاتف الطوارئ (994) مساء أمس الاثنين، من شرطة محافظة حقل، مفاده أنه ورد بلاغ من مواطن يفيد أن شقيقته البالغة من العمر (17) عاماً، فُقدت أثناء ممارستها السباحة بالمنطقة المسماة " #حصيات_الأشهب" شمال مركز السلطانية، وهي منطقة غير مخصصة للسباحة.

وأكد أنه حاول  بمرافقة والدته البحث عن شقيقته، ولم يتمكن من العثور عليها.

وعلي الفور توجهت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع، للبحث عن المفقودة، بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور #البحر_الأحمر و #خليج_العقبة، وتم دعم عمليات البحث بعدد من الغواصين من القطاعات والفرق التطوعية، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقودة.

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