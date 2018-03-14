» شاهد .. رجل يقفز من الدور الثاني بطريقة لا تٌصدق

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محاولة انتحار

أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام راكب بمحاولة الانتحار بعد مشادة بأحد مباني المسافرين بمطار في الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية فإن الحادثة وقعت الثلاثاء في مطار "هيرتسفيلد جاكسون الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية #جورجيا الأميركية، فيما أكد متحدث باسم الشرطة الأميركية أن الشخص الذي قفز من مكان مرتفع نحو الأرض في المطار تم إسعافه على الفور ونقله إلى المستشفى ولم يفارق الحياة.

ورجحت الشرطة الأميركية أن يكون الشخص واقعاً تحت تأثير الكحول عندما قام بالقفز من طابق مرتفع داخل المبنى (D) في المطار.

وأوضح متحدث باسم المطار الأميركي أن الرجل وقع في خلاف كلامي مع شخصين كانا في المطار وارتفعت أصواتهم قبل أن يقوم هو بإلقاء نفسه من الطابق العلوي نحو الأرض، مضيفاً: "إنه يعاني من إصابات بالغة".

ونشر أحد شهود العيان تسجيل #الفيديو على "تويتر" قائلاً بجانبه: "ما هذا الهراء الذي شاهدته بعيني في المطار"، وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً كبيراً وأثار جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يهرع مسرعاً إلى الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى إلى الأرض، محاولاً تقديم المساعدة له، قبل أن تصل طواقم الإسعاف ويتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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