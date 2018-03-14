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غضب في لبنان بعد رقص فتاتين عاريتين أمام العامة

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لبنان

رقص عاري

تسود حالة من الغضب في لبنان بعد تداول فيديو بالغ الفضائحية لفتاتين ترقصان في ملهى ليلي دون ملابس أمام المارة .

في التفاصيل أن راقصتين ضمن أحد العروض، اعتلت المسرح في ملهى "ديسكوتيك" في بيروت، شبه عاريتين، وقامتا بحركات منافية للحشمة على الملأ، وأمام أعين الساهرين.

وبعد تناقل الفيديوهات بشكل واسع عبر الواتساب بين اللبنانيين، تحركت القوى الأمنية، ومحافظ بيروت.

وبعد التحقيقات، عمدت السلطات اللبنانية إلى إغلاق الملهى. وأعلنت بلدية بيروت في بيان الثلاثاء، أن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضاً "تخدش الحياء وتنافي الأخلاق العامة."

من جهته، أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه أمر بإغلاق الملهى لتقديمه "رقصات إباحية."

وأعلن المكتب الإعلامي للوزير في بيان أنه بعد اطلاع المشنوق على فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، طلب المشنوق من قيادة قوى الأمن الداخلي التحرّي عن الموضوع وإقفال الملهى وتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصّة.

وتتميز بيروت بحياة ليلية صاخبة ونشطة، ما يجعلها بذلك مختلفة عن عدد من المدن العربية التي تعتبر أكثر محافظة.

إلى ذلك، قال #زياد_شبيب، محافظ مدينة #بيروت، بأنه على الرغم من الانفتاح، لا يزال لبنان "مجتمعا محافظا".

الملهى يعتذر

في المقابل، اعتذر ملهى "Discotek" الثلاثاء عبر صفحته على "فايسبوك" من رواده الذين شاهدوا عرض Cirque Le Soir يوم الجمعة الماضي، موضحا أن ادارة الملهى وادارة Cirque Le Soir لم تكن على علم بالأفعال الفردية للفتاتين.

وأشار  إلى أن " فريق Cirque Le Soir هو سيرك يقوم بجولة حول العالم"، لافتا الى انه نقل اعتراضه لإدارة Cirque Le Soir على الأعمال غير المقبولة.

وتقدم الملهى من رواده بالإعتذار، قائلا :"نحن ندرك أن البعض منكم قد أسيء إليه ولم يكن ذلك نيتنا أبدًا".


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